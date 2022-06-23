سينتقل المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بعقد لمدة 3 سنوات قادما من ليفربول الانجليزي، بحسب ما أعلن الناديان أمس.



وجاء في بيان للنادي البافاري: «وقع المهاجم البالغ من العمر 30 عاما على عقد مع حامل الرقم القياسي في بطولة ألمانيا حتى 30 يونيو 2025»، وذلك بعد «6 مواسم مذهلة مع ليفربول» بحسب الأخير، حقق خلالها لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.



وكان ماني وصل الثلاثاء الى ميونيخ تمهيدا لانتقاله ولإجراء الفحص الطبي الروتيني، فيما أشارت تقارير الى ان الصفقة بلغت قرابة 41 مليون يورو (43 مليون دولار).

وكشف ماني أنه رفض عروضا من أندية كبرى للالتحاق ببطل ألمانيا في المواسم الـ 10 الأخيرة، وقال في حديث مع صحيفة بيلد المحلية: «أخبرني وكيل أعمالي أنه كانت هناك أيضا اهتمامات من أندية أخرى، لكن بالنسبة لي كان الشعور صحيحا منذ البداية عندما قدم بايرن خطته معي»، مضيفا: بالنسبة لي كان النادي المناسب في الوقت المناسب.

وقد يكون ماني، الذي يمكن أن يلعب كرأس حربة او كجناح، بديلا للمهاجم الپولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرر مرارا رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل الى برشلونة الإسباني.



وخاض ماني 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون في 2016، وسجل له 120 هدفا و38 تمريرة حاسمة وحقق معه أيضا ألقاب كأس العالم للأندية، كأس إنجلترا، كأس الرابطة الإنجليزية والكأس السوبر الأوروبية.



من جهته، قال رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر: «ساديو ماني نجم عالمي، ويؤكد جاذبية بايرن ميونيخ وسيزيد من جاذبية الدوري الألماني ككل، والجماهير يأتون الى الملاعب لرؤية نجوم مميزين مثله».