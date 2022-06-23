عين مهاجم بوكا جونيورس ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم السابق كارلوس تيفيز مدربا لفريق روساريو سنترال بعد أسبوعين من اعتزاله اللعب نهائيا.

وأوضح مصدر داخل نادي روساريو سنترال، أن المهاجم السابق لمان يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي قاد بالفعل أول حصة تدريبية له وسيحاول إنقاذ فريق يعاني من صعوبات رياضية ويواجه أزمة حوكمة.

وفاز «الأباتشي»، وهو لقب تيفيز، بكأس ليبرتادوريس وكأس إنتركونتيننتال عام 2003 مع بوكاجونيور، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية عام 2008 مع مان يونايتد، ولقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس (2013-2014 و2014-2015).