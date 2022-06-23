أصيب نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار بالذعر، بعد أن اضطرت طائرته الخاصة إلى الهبوط اضطراريا في مدينة بوا فيستا في شمال البرازيل، بسبب مشكلة في الزجاج الأمامي، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.



وأوضحت صحيفة «أو غلوبو» اليومية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة التي كانت في طريقها من ميامي إلى ساو باولو (جنوب-شرق)، اضطرت إلى الهبوط في بوا فيستا لتجنب «مشكلة انخفاض في الضغط».



وكان نيمار الذي يستمتع بعطلته السنوية بعد موسم صعب ومخيب للآمال مع باريس سان جرمان، برفقة صديقته برونا بيانكاردي وشقيقته رافايلا والعديد من المقربين الآخرين.



وقال نيمار في مقطع فيديو على إنستغرام «أشكر الجميع على الرسائل، لكن كل شيء على ما يرام، نحن ذاهبون إلى المنزل، لقد كان مجرد هلع».



ونشر مستخدمو الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنيمار وهو يبتسم، محاطا بمعجبين مبتهجين بالوجود غير المتوقع للنجم في هذه المدينة الواقعة في قلب الأمازون، بالقرب من الحدود الفنزويلية.