طلبة لـ «الأنباء»: اختبارا مادتي الكيمياء والتاريخ «سهالات».. ونتمنى للجميع التوفيق وتحقيق أعلى الدرجات



عبدالعزيز الفضلي

فيما اختتم طلبة القسم العلمي في الثانوية العامة امس اختبارات نهاية العام الدراسي بعد ان قدموا امتحان «الكيمياء» ينهي طلبة «الأدبي» اليوم مشوارهم باختبار «الإحصاء»، بعد ان أدوا مادة تاريخ العالم الحديث والمعاصر.



في هذا السياق، اكدت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان الكنترول يعمل على مدار الساعة للانتهاء من تصحيح الاختبار، متوقعة ان ينتهي العاملون في القسم العلمي من تصحيح امتحان الكيمياء مساء اليوم ومن ثم يبدأون في المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات.



وذكرت المصادر انه في كل الاحوال ستكون نتائج طلبة الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني جاهزة يوم السبت، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.



هذا، وأكد عدد من طلبة القسمين العلمي والأدبي ان اختبارهما كان سهلا ولم يجدوا فيهما صعوبة، متمنين التوفيق والنجاح لجميع زملائهم.



وقال الطالب محمد الاثري ان اختبار الكيمياء كان سهلا ولم تحدث اي ربكة في سيره، والحمد لله الأمور عدت على خير، وشاركه زميله الطالب اسامة المهيد ان «الكيمياء» كان بسيطا بعكس اختبار الفيزياء الذي وجدنا فيه صعوبة معربا عن بالغ شكره وتقديره لتوجيه الكيمياء على وضع اسئلة بمستوى الطالب.



بدوره، اكد الطالب عبدالعزيز ناصر اننا لم نواجه اي صعوبة في الاختبار، مشيدا بالإدارة المدرسية التي وفرت لنا الاجواء المناسبة متمنيا للجميع تحقيق النسب العالية.



من جانبه، قال الطالب عبدالله بوحمدي من القسم الادبي ان اختبار التاريخ كان سهلا، متوقعا ان تكون نسب الدرجات طيبة، لافتا الى ان اليوم الخميس اختبار الإحصاء وهو الأخير نتمنى ان يكون بمستوى الطالب ونعبر المحطة الاخيرة.



وفي السياق ذاته، ذكر الطالب أحمد الفرحان من القسم العلمي أن اختبار مادة الكيمياء جاء متوافقا مع المنهج.



من جهتها، ذكرت رئيسة لجنة ثانوية 25 فبراير هدى العنزي أن عدد الطالبات المتقدمات لاختبار اليوم 91 طالبة من القسم العلمي، و47 طالبة من القسم الأدبي من مدرسة 25 فبراير، و111 طالبة من المسائي.



وأشارت العنزي إلى أنه تم التجهيز لفترة الاختبارات بتكوين عدة فرق لإعداد ومتابعة اللجان، ولاستقبال الطالبات ودخولهن وتم تنظيم لجنة الاختبار المريح للرد على أي سؤال للطالبات قبل دخول قاعة الاختبار لبث الطمأنينة في نفوسهن، مهنئة طالبات القسم العلمي بالانتهاء من أداء الاختبار الأخير.



من ناحيته، قال رئيس لجنة الاختبار المكلف بثانوية فلسطين للبنين معاذ التوره أن إجمالي الطلبة المتقدمين للاختبار في لجان ثانوية فلسطين التابعة لمنطقة حولي التعليمية 333 طالبا منهم 208 من القسم العلمي و125 من الأدبي، موزعين على 5 لجان.