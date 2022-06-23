تحت رعاية مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي وبحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي نظمت كلية العلوم الحياتية فعالية يوم سلامة الغذاء العالمي، وذلك في بهو الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأعرب د.اللافي عن سعادته بالاحتفال بيوم سلامة الغذاء العالمي، وهو يوم مخصص للتنبيه إلى المشاكل المتعلقة بالغذاء والتغذية، مشيرا إلى نجاح هذه الفعالية من خلال الحضور الكثيف لها، مبينا أن الفعالية تضمنت عقد ثلاث محاضرات قيمة من قبل دكاترة ومختصين بهذا المجال، موضحا أن من أهداف يوم سلامة الغذاء العالمي تسليط الضوء على المشاكل المتعلقة بالغذاء والتغذية، وكيفية الحصول على غذاء خال من الأمراض.



وعلى هامش الفعالية افتتح معرض شارك فيه العديد من الجهات، وعقدت ثلاث ندوات: ندوة تحت عنوان «سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة» حاضرت فيها د.دينا الكندري، وندوة «الأغذية المصنعة وصحة الإنسان» ألقتها مريم التركي، وندوة «نبذة عن القهوة المختصة» ألقاها مصعب الشايجي، كما تم تكريم رعاة هذه الفعالية والمشاركين فيها.