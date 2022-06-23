أفاد ديوان الخدمة بجواز إجراء وزارة التربية المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية «مشرف فني رياض أطفال - رئيس قسم مادة دراسية - موجه فني - مدير مدرسة مساعد - مدير مدرسة».



جاء ذلك خلال مراسلة بعث بها الديوان إلى الوزارة، وشدد فيها على عدم إصدار أي قرارات تخص المجتازين لتلك المقابلات إلا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء برفع الحظر عن قراره السابق بوقف التعيين بالوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب والإعارة.



ورأى الديوان بأن هذه المقابلات لا تعدو أن تكون مجرد أعمال تحضيرية تمهيدية لا ترقى لمرتبة القرارات الإدارية النهائية المشمولة بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية.