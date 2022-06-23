عبدالعزيز الفضلي



رفعت مديرة مدرسة أبوهريرة الابتدائية للبنين ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى التربوي «تطوير منظومة فصول بطيئي التعلم» سلمى الربيع توصيات الملتقى الذي أقيم برعاية وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب وحضره لفيف من الميدان التربوي على رأسهم الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، وتضمنت 19 نقطة مهمة من شأنها معالجة العديد من الأمور التي تخص فصول بطيئي التعلم، منها:



٭ إعادة تفعيل العمل في مجلس التربية الخاصة وأمانته ليقوم بدوره حسب اللائحة التنفيذية.



٭ تحديث اللائحة التنفيذية لفصول بطيئي التعلم وموادها.



٭ وضع قائمة مرافقة للائحة التنفيذية تضم المواد العملية الواجب تدريسها في المرحلة المتوسطة.



٭ دراسة إمكانية تدريس المواد العملية في المرحلة الابتدائية.