عبدالعزيز الفضلي



قام وكيل التعليم العام أسامة السلطان ومدير عام منطقة الأحمدي منصور الديحاني بتكريم رؤساء لجان اختبارات الثانوية بالمدارس التابعة للمنطقة، وذلك تقديرا لجهودهم خلال فترة عقد الاختبارات وحرصهم على تطبيق اللوائح والنظم مع توفير متطلبات لجان الاختبارات التي تضمن انسيابية العمل وتوفير الأجواء التربوية الملائمة للطلبة لأداء اختباراتهم. وقال الديحاني إنه حرص على تكريم رؤساء لجان الاختبارات والعاملين معهم تقديرا لجهودهم التي بذلوها في تجهيز اللجان وضمان انسيابية العمل فيها خلال فترة الاختبارات التي تعتبر أهم مرحلة في حياة أبنائنا الطلبة، والتي ستكون خاتمة جهودهم ليستكملوا مشوارهم التعليمي في المؤسسات الاكاديمية لاحقا.