عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي بنين ـ بنات، وجاء فيها: في إطار استعدادات وزارة التربية للدورة الخامسة والعشرين لمنافسة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للعام الدراسي 2022-2023، فقد قررت الوزارة المشاركة في منافسة المؤسسة بفئاتها الثلاث الطالب المتميز ـ المعلم المتميز ـ المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة.



وأضاف: حرصت الوزارة على المشاركة في المنافسة التربوية بمستوياتها، رغبة في الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع في المجال التربوي وتشجيع روح المبادرة والتميز في جميع المجالات التربوية والعلمية والأدبية والإدارية والابتكارية والإعلان عنها في الوسائل الإعلامية والإذاعة المدرسية لحث الجميع على المشاركة.