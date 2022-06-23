برعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد وتزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، تنظم المحافظة الحملة الثالثة للتبرع بالدم، التي ستنطلق فعالياتها في الواحدة من ظهر غد الجمعة وتستمر الى السابعة مساء في الكوت مول بمنطقة الفحيحيل، بالتعاون البناء والمتواصل مع مركز خدمات نقل الدم بوزارة الصحة وبدعم من بنك برقان.



وفي هذا السياق، أوضح مدير المكتب الفني بالمحافظة ومنسق الحملة إبراهيم الفودري أن شعار الحملة «قطرة من دمك.. حياة لغيرك»، يعبر وبصدق عن الهدف الذي تنشده محافظة الأحمدي وهو المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين عبر زيادة المخزون الاستراتيجي لبنك الدم، مثمنا كل الجهود الرسمية والأهلية والتطوعية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل، خاصة بعد نجاح الحملتين الأولى والثانية اللتين نظمتهما خلال العامين السابقين.



وأشار الفودري إلى ان محافظة الأحمدي وبتوجيهات من المحافظ الشيخ فواز الخالد، حققت حضورا فاعلا وساهمت في التوعية المجتمعية لمواجهة التداعيات المختلفة ومواكبة المستجدات، عبر العديد من الفعاليات التي أثبتت أن الحملات التوعوية لها دور بالغ الأثر بين جموع المواطنين والمقيمين، متوجها بالشكر الى المشاركين والداعمين «الكوت مول، بنك برقان، إدارة خدمات نقل الدم، شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات، وشركة بدر سلطان وإخوانه» على الجهود التي تصب جميعها في خدمة الوطن، موجها الدعوة إلى الجميع داخل محافظة الأحمدي وخارجها للمشاركة في التبرع بالدم وإنجاح الحملة وتحقيق غايتها في إنقاذ حياة المرضى بوجه عام.