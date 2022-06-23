عاطف رمضان



أشاد مواطنون بكلمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مشيرين إلى أنها كلمة تحمل الكثير من المعاني، وان علينا اختيار من يمثل الأمة في البرلمان؛ لأن المواطنين لا يحتاجون إلى الشعارات بقدر تنفيذ مطالبهم.



وأضاف المواطنون، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انهم لا يحبذون ما يدعو إلى التفرقة، وانه من الضروري اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، تنفيذا للتوجيهات السامية، أملا في تحقيق الطموحات الشعبية في مستقبل أكثر ازدهارا للكويت.



بداية، قال عضو المسرح الشعبي الفنان نواف الشمري إن كلمة سمو الأمير تحمل كثيرا من المعاني، فهي كلمة طيبة، داعيا الله تعالى أن توفق السلطتين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان المواطنين يطمحون إلى وجود نواب يثقون بهم، وانه من الضروري اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.



وأضاف: اننا كشعب اخوة لا نريد التفرقة بل نريد نوابا يتعاونون في الدفاع عن المواطنين ويعملون بجد لإيجاد حلول لمختلف المشكلات الشعبية.



وزاد: نحن مع سمو الأمير وندعو الله تعالى أن يحفظ أميرنا والشعب الكويتي والوافدين ممن يعيش على هذه الأرض الطيبة.



من جانبه، نصح الشاب محمد الشمري المواطنين بالتخلي عن العنصرية والعنف والعمل على حسن اختيار من يمثلون الشعب في مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه يفضل ان يكون نائب الأمة من ذوي الخبرة.



اما المواطن ابوخالد الرشيدي فأشاد بحكمة صاحب السمو الأمير، مؤكد أن على الجميع السمع والطاعة والمبادرة بتنفيذ التوجيهات السامية بحسن اختيار أعضاء مجلس الأمة المقبل.



وزاد: ندعو الله تعالى دوام الصحة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



ولفت الى أن سمو الأمير أكد في كلمته السامية أن مجلس الأمة للشعب، وأن للمواطنين حرية اختيار من يمثلهم وأن الدور حاليا هو دور الشعب.



وزاد: نسأل الله تعالى أن يحفظ سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وان يديم الأمن والأمان لبلادنا.



بدوره، قال المواطن خالد الظفيري: علينا خلال المرحلة المقبلة أن نحسن الاختيار ونضع نصب أعيننا الكويت أولا وأخيرا وألا نجامل أشخاصا على حساب المصلحة العامة.



وزاد: نشكر سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين على حل البرلمان ونتأمل خلال الفترة المقبلة أن تكون الأوضاع أفضل من الماضي والشعب الكويت يستحق الأفضل.



من جانبه، أعرب المواطن فهد نواف عن شكره لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، مضيفا أن قرار حل مجلس الأمة يعكس الحكمة الكبيرة لدى القيادة السياسية والحرص على تجاوز الأزمات التي طغت على العلاقة بين السلطتين.



ونصح المواطنين بضرورة اختيار من يمثلهم وان يتصفوا بالأمانة والإخلاص؛ لأننا نعاني من الشعارات الكثيرة من دون تطبيق او تنفيذ لأن الكلام سهل.



من جهة أخرى، قال المواطن أبوبدر: نشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد لاتخاذ القرار الدستوري الحكيم الذي نسأل الله تعالى ان يكون خيرا لمصلحة الكويت. وأضاف: أن اختيار النواب لا يحتاج إلى النصائح لأن الكويت جرت العادة تكون فيها قبائل وتكتلات، داعيا الله تعالى ان تتحسن الأمور خلال الفترة المقبلة.