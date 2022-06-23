أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أن أهل الكويت جبلوا على محبة قيادتهم ورموزهم ووطنهم ويتنافسون على ذلك، لافتا الى أن الحس الوطني لدى الكويتيين عال ومميز وبمحبة الكويت نبدأ وبمحبتها يستمر العطاء.



‏وقال الشيخ فيصل الحمود: سمعا وطاعة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، لافتا الى ان الخطاب أمس كان تاريخيا ومميزا جسد الواقع المعاصر، مشيرا إلى أن حل مجلس الأمة دعوة جديدة لتجاوز الخلافات والسعي نحو رفعة الوطن، والمسؤولية تقع على أهل الكويت الأوفياء في حسن اختيار من يمثلهم، فيجب شحذ الهمم بالعمل المخلص للوطن نحو بناء نهضة جديدة.