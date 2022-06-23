ثامر السليم



قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت ورئيس جمعية الحقوقيين الكويتية د.إبراهيم الحمود انه لا شك في ان المجلس يعتبر قائما ولم يحل بعد فلم يصدر مرسوم الحل، ومن ثم فهو مجلس كامل متكامل ويقوم بكافة واجباته ولأعضائه كافة الحقوق. وأشار د.الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى أن جلسات مجلس الأمة واجتماعات اللجان تكون سليمة، مؤكدا ان النواب يتمتعون بالحصانة الإجرائية كما هي كما يتمتعون بالحصانة الموضوعية وفقا لنصوص الدستور، حيث ان المجلس لايزال قائما فلم يصدر مرسوم الحل حتى يمكن ان تطبق آثار انتهاء العضوية.