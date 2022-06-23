رشيد الفعم



قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إن حل مجلس الامة يكون بصدور مرسوم، مبينا أن صاحب السمو لاحظ أن هناك مشكلة وقدم سموه تشخيصا لها ورأى سموه أن حل المشكلة يكون بحل مجلس الأمة ولكنه قال سوف يحدث ذلك خلال بضعة أشهر وفق الإجراءات المحددة في المادة 107. وأضاف الفيلي فـي تصريــح لـ «الأنباء»: إذن سوف يصدر مرسوم حل بعد بضعة أشهر لا نعلم عددها، إلى حين ذلك المجلس قائم وحكومة تصريف العاجل من الأمور قائمة، ويمكنها أن ترفع مرسوم الحل إذا لم نقع في أخطاء مرسوم الحل الذي حدث في مواجهة مجلس 2009 والذي حدث في 2012، أن الوضع القانوني للمجلس والحكومة كما هو لم يتغير.