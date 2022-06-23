أشادت نائبة وزير الخارجية الايطالي مارينا سيريني بدور الكويت المحوري والمهم في الاستقرار الاقليمي والسلم العالمي.



وذكرت سفارة الكويت في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال استقبال سيريني لسفيرنا لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح بمناسبة انتهاء فترة عمله في العاصمة الايطالية. وقال البيان ان المسؤولة الايطالية عبرت في هذه المناسبة عن تقدير حكومة بلادها لسياسة الكويت الحكيمة تجاه جميع القضايا ودورها المحوري في تحقيق وتعزيز استقرار وأمن منطقة الخليج والاقليم بفضل سياستها المعروفة بالتوازن والاعتدال والحرص على البعد الانساني. وأضاف أن سيريني نوهت بمستوى العلاقات الكويتية -الايطالية التي بلغت مستويات متقدمة من التنسيق الدائم وتطابق المواقف تجاه أغلب القضايا الدولية، مشيرة إلى انه سيتم توقيع مذكرة تفاهم وانشاء اللجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي. من جانبه، أكد السفير الشيخ عزام الصباح تميز العلاقات بين البلدين الصديقين والتعاون المتبادل الذي يشهد تطورا في الاتجاهات كافة، منوها بدعم ايطاليا القوي لملف اعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» الأوروبية.