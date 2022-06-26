مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات اليوم في مواجهة مهمة مع نظيره العراقي ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب داخل الصالات للمنتخبات والمقامة حاليا في مدينة الدمام السعودية، وتجمع المواجهة الأخرى منتخب المغرب والمنتخب المصري، وذلك لتحديد طرفي نهائي البطولة الذي سيقام الثلاثاء المقبل.



وكان أزرق الصالات قد تمكن من التأهل الى الدور نصف النهائي بفوزه على نظيره الفلسطيني بالركلات الترجيحية 4 - 1، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين للمباراة بالتعادل بنتيجة 4 - 4 أول من أمس الجمعة.



واستطاع المنتخب الفلسطيني إنهاء الشوط الأول من المباراة متقدما 3 - 2، فيما استمر السجال بين المنتخبين في شوط المباراة الثاني حتى نهايته بالتعادل 4 - 4، حيث لعب المنتخبان الأشواط الإضافية التي انتهت بدون تسجيل أهداف، ليحتكما إلى الركلات الترجيحية التي انتهت لمصلحة الأزرق 4 - 1.



وحصل لاعب المنتخب الوطني صالح الفاضل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.



كما تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الليبي 3 - 0، فيما تأهل الى نفس الدور أيضا منتخب مصر بفوزه 3 - 2 على موريتانيا، بينما تأهل المنتخب العراقي على حساب منتخب السعودية بالفوز عليه 3 - 2.



من جانب آخر، يخوض منتخبنا الوطني للناشئين مواجهة حاسمة مساء اليوم أمام منتخب سورية، وذلك في ختام دور المجموعات لبطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم للناشئين، التي تقام حاليا على ستاد العقبة في الأردن.



ويدخل منتخبنا المباراة بعدما أنعش آماله بالفوز على منتخب فلسطين في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس الجمعة ليتحصل الأزرق على ثلاث نقاط مهمة، بينما ضمن المنتخب السوري تأهله بعدما رفع رصيده إلى ٦ نقاط بفوزه على منتخب لبنان بهدف دون رد في لقاء أقيم بوقت متأخر من مساء امس الأول، وبهذه النتيجة تجمد رصيد لبنان عند ٣ نقاط لكنه بقي متقدما على الأزرق في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، في حين ودع منتخب فلسطين من البطولة.



ويأمل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبينا والخروج بنتيجة إيجابية بالفوز أمام منتخب سورية تضمن له التأهل الي الدور نصف النهائي من البطولة.



وتفوق منتخبنا على نفسه في هذا الاستحقاق رغم عدم خضوعه لفترة إعداد مناسب، ونجح الأزرق في تقديم مجموعة من المواهب الواعدة تحتاج اهتماما خاصا ليكون لهم شأن في المستقبل، إذ ينتظر الأزرق المشاركة في بطولة كأس العرب المقبلة في سبتمبر القادم، وبعدها يخوض منافسات تصفيات كأس آسيا.