تعرض نجم الجيل الذهبي للكرة الكويتية عبدالعزيز العنبري لعارض صحي مفاجئ اثناء تواجده في البوسنة في اجازة خاصة، وأدخل على اثرها إلى أحد المستشفيات ولايزال يرقد هناك تحت الملاحظة بعد إجراء التدخل الطبي اللازم. وقد تواصل عدد من الرياضيين مع نجم المنتخب السابق عبدالعزيز الهاجري المتواجد معه، حيث طمأن الجميع على تماثله للشفاء.



كما تعرض نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة ولاعب المنتخب الوطني السابق علي مروي لوعكة صحية ادخل على اثرها أحد المستشفيات المحلية، وخضع للعناية الطبية اللازمة.



«الأنباء» تتمنى للعنبري ومروي تجاوز العارض الصحي والتمتع بموفور الصحة والعافية والعودة إلى نشاطهما المعهود.