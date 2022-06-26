هادي العنزي



غادر ثلاثي خط الهجوم للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية نايف زويد، وعبدالله الظفيري، وفهد الرشيدي فريقهم إلى ناديي القادسية والفحيحيل، وذلك في صفقات انتقال مختلفة نهاية الأسبوع الماضي، حيث استقر المقام بزويد في نادي القادسية، فيما حل الظفيري والرشيدي في نادي الفحيحيل. وجاء انتقال الثلاثي ضمن إطار تجديد خط المقدمة بصفوف السماوي، وبعد إبرام التعاقد مع مهاجم نادي نوروز العراقي آسو رستم، والتعاقد مع المهاجم الكولومبي كارلوس ريفاس، وتجديد التعاقد مع الإيفواري جمعة سعيد، فيما يرتبط البرازيلي باتريك فابيانو مع السالمية بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل. ويبدأ السالمية تحضيراته للموسم المقبل بعد عيد الأضحى المبارك، ويتوقع أن يتدرب لأسبوعين محليا، على أن يغادر لإقامة معسكر تدريبي لأكثر من أسبوعين، للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.