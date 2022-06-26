اختتمت أول من امس منافسات بطولة الخليج للدراجات المائية التي نظمها نادي الرياضات البحرية على شاطئ الخيران بتتويج الفائزين. وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي في ختام البطولة التي استمرت ليوم واحد، إن المنافسات شهدت مشاركة 44 متسابقا من الكويت ودول الخليج تنافسوا في فئات ثلاث.



وأسفرت البطولة عن تتويج المتسابق سلمان العوضي بالمركز الأول في منافسات فئة (ستوك) في حين جاء محمد نجيب ثانيا وبدر الكندري ثالثا. وأحرز فهد الخلفان المركز الأول في منافسات فئة (سوبر ستوك) . وتوج فهد الخلفان بالمركز الأول في منافسات فئة الـ(أوبن) .