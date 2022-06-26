مبارك الخالدي



علمت «الأنباء» أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم تدرس بجدية إعادة النظر في بطولات المراحل السنية لفئات الشباب والناشئين لإجراء تعديلات عليها بما يضمن توفير أكبر قدر ممكن من الفوائد الفنية للاعبي المنتخبات الوطنية (الأولمبي والشباب والناشئين)، فضلا عن إيقاع اللاعبين تحت نظر الأجهزة الفنية على مدار الموسم.



ومن المتوقع أن تظهر ملامح الخطة الجديدة حال صدور جداول المسابقات للموسم المقبل. ويأتي توجه الاتحاد بهدف إعادة النظر في أوضاع منتخباتنا الوطنية بعد التراجع الملحوظ بنتائج المنتخبات في المشاركات الخارجية الأخيرة، وأيضا في إطار خطة شاملة لتهيئة منتخبنا الأولمبي للاستعداد للمشاركة في تصفيات أولمبياد 2024.



الجدير بالذكر أن إدارة الاتحاد لايزال في مرحلة تقييم لعدد من السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي مهام الإدارة الفنية للمنتخبات بإشراف المدير الفني للاتحاد البلجيكي ميشيل سابلون الذي تم التعاقد معه مؤخرا لتطوير العمل الفني بالاتحاد.