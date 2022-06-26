هادي العنزي

خسر فريق كرة اليد بنادي الكويت أمام النجمة البحريني 29- 30 في المواجهة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة الآسيوية الـ24 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها مدينة حيدر اباد في الهند.



وكان القادسية قد تعادل اول من امس مع النور السعودي 29-29 ضمن المجموعة الأولى، ويلتقي الاصفر في الـ3:30 عصر اليوم مع العربي القطري.



وبالعودة إلى مباراة الكويت والنجمة، تقدم الأبيض في منتصف الشوط الأول 8-6 في ظل تألق الحارس حسن صفر، والمحترف فرانكيز، والجناح صالح الموسوي، ولكن بمرور الوقت واستعجال لاعبي الكويت، وغياب المحترف ماركيز تمكن «النجمة» من معادلة النتيجة والتقدم بفارق 3 أهداف 12-9، وتكمن «الأبيض» من تقليص الفارق ليخرج متأخرا بفارق هدف (15-14) مع نهاية الشوط الأول.



واختلف الوضع في الشوط الثاني، فدخل الكويت بتركيز أكبر ليعادل النتيجة بعد مرور 6 دقائق وتقدم بفارق 3 أهداف في منتصف الشوط، وتأثر النجمة بحالات الإيقاف التي تعرض لها، لكن سرعان ما استعاد تماسكه ليعادل النتيجة 26-26، واستمرت المباراة متقاربة بنتيجتها حتى لحظاتها الأخيرة، ليخرج النجمة فائزا بفارق هدف. ويختتم «العميد» مبارياته في دور المجموعات غدا بلقاء فريق مس كيرمان الايراني.