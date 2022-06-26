أنغام: الجمهور الكويتي سمّيع وذوّيق

مطرف: إن شاء الله أكون رقماً صعباً



ياسر العيلة



تتوالى الحفلات الغنائية التي يحتضنها مسرح «الأرينا» بمجمع 360 والذي شهد هذا العام الكثير من الحفلات الغنائية الضخمة، وآخرها كان حفل أمس الأول «الجمعة» الذي أحياه كل من النجمة المصرية أنغام والنجم الكويتي الشاب مطرف المطرف بقيادة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية، وسط حضور جماهيري كبير تخطى حاجز الـ5 آلاف متفرج، استمتعوا بأمسية غنائية طربية بامتياز، وتفاعلوا بشدة مع نجمي الحفل أنغام ومطرف.



وفي تصريحات للصحافة قبل بداية الحفل، أعرب المطرف عن سعادته بالمشاركة في هذه الامسية، مشيرا الى انه جهز لجمهوره كل ما هو جديد من أعمال، وردا على سؤال «هل أنت رقم صعب حاليا في الكويت؟»، أجاب: «إن شاء الله أكون ذلك».



واستهل المطرف وصلته الغنائية بـ«إهداء من قلبي»، حيث استقبله الجمهور أحسن استقبال، ولم يبخل النجم الشاب عليهم بشيء من أعماله، وبـ«سلطنة» قدم أغنية «يا نور العين» التي استحق عليها هتاف الحضور، وعقب ذلك شدا بمجموعة من الأغاني منها «قلبك نفسك» و«أنا واقف» و«يا بلواه»، ليختم وصلته بأغنية «ولا راح الأمل»، ليغادر المسرح تاركا الجمهور في حالة من السعادة.



وفي الوصلة الثانية أطلت أنغام على المسرح بفستان أبيض مثل الفراشة، وكانت تحدثت للصحافة خلف الكواليس، وعبرت عن سعادتها البالغة لتواجدها في الكويت مجددا، وغنائها على مسرح «الأرينا» الفخم للمرة الثانية هذا العام، وبسؤالها: هل الجمهور الكويتي جمهور صعب، ردت: الجمهور الكويتي أحلى جمهور لأنه «سمّيع وذويق»، ولذلك أكون حريصة على التحضير له جيدا.



وبالعودة للمسرح، فقد رحب الجمهور بنجمته المفضلة ترحيبا شديدا جدا، واستمر لدقائق يصفق ويهتف باسمها، ليصعد المطرب مطرف المطرف ويغني معها دويتو «لا تهجى»، حيث تفاعل معهما الحضور بشكل لافت، ومن ثم قدمت أنغام مجموعة من أجمل أعمالها، أشعلت من خلالها الحفل، والتي تعدت أكثر من 20 أغنية، ومن بينها: «ألف أسف» وأغنية «أدور» وغيرهما.



وأشاعت أنغام بأعمالها أجواء من الرومانسية، امتلأت بها قاعة «الأرينا»، وشدت أيضا أغاني مثل «يا ريتك فاهمني» والتي حركت المشاعر وظهر ذلك جليا من تفاعل الحضور الكبير مع كل كلمة من كلماتها، لتقدم أغنيتها الشهيرة «سيدي وصالك» ومن بعدها «على فكرة»، وبناء على رغبة جمهورها الذين طالبوها بغناء أكثر من أغنية من اختياراتهم، قدمت لهم أغاني مثل «أساميك الكثيرة» و«لوحة باهتة» و«حالة خاصة جدا» وغيرها، لتختم وصلتها التي امتدت حتى الساعة الثالثة فجرا بأغنية «أكتبلك تعهد»، ليسدل الستار على حفل ناجح جديد من إشراف شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، وتنظيم يستحق الثناء والإشادة، ليغادر الجمهور الكبير الحفل في حالة من السعادة من جرعة الطرب الحقيقي التي أخذوها من أنغام والمطرف.



فريق «روتانا»... شكراً



فريق شركة «روتانا» وعلى رأسهم مدير شركة «روتانا» فرع الكويت محمد الفضلي ومعه الزميل المصور جاسم البارون وأحمد ملك، وكذلك من إدارة التواصل الاجتماعي للشركة جاسم العازمي، بذلوا مجهودا كبيرا لإنجاح الحفل وظهوره بهذه الصورة المشرفة، وأيضا تعاونهم الرائع مع ممثلي الصحف المحلية من الزملاء وإمدادهم بصور خاصة بالحفل والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لهم لمتابعة تغطيتهم بشكل مريح، ونشكرهم على ذلك.