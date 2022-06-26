«الأنباء» - هدى العبود



التقت «الأنباء» المخرج والكاتب طارق سواح في لوكيشن التصوير بأحياء دمشق العتيقة، فقال لـ «الأنباء» :«أستطيع توصيف المسلسل بأنه ينتمي الى الأعمال الاجتماعية لايت، وهذا خطه الأساسي، يحكي قصة وزير يأخذ عدة قرارات تسهم بشكل ما في تغيير حياته وحياة عائلته وبعض المحيطين به في المؤسسة التي ينتمي إليها من خلال ملامسة الحياة الاجتماعية لتفاصيل حياة الناس وهمومهم وأوجاعهم لكن بشكل مختلف.

وتابع سواح: حقيقة نحن نعتمد في الإشارة لذلك من خلال إسقاطات بشكل غير مباشرة لقضايا تجار الأزمات بشكل مبسط ومن دون الإساءة الى أي مؤسسة بعينها».



وأضاف سواح «أنا شخصيا لست مع طرح الأعمال الاجتماعية التي تحاكي الأزمة بتفاصيلها ومع طرحها بشكل مباشر، وهدفي ألا نعيشها داخل بيوتنا وخارجها بنفس الوقت «أنا مع تقديم قضايا اجتماعية عامة من دون الدخول بخاصية شيء معين بحيث تكون قضايانا عامة، وأنا كمواطن أبحث عما ينسيني أزماتي بشكل ما»، صحيح انني طرحت بعض القضايا في مسلسل «قرار وزير» لكن بأسلوب كوميدي لأن الدراما الاجتماعية الحياتية هي «فشة خلق لا تقدم ولا تؤخر».



أنا مع تقديم الفكاهة الكوميدية وكل شيء يقدم للمشاهد بشكل جميل ينسيه همومه الحياتية، هذا ما أردته من خلال مسلسل «قرار وزير».



ومن أبرز الفنانين المشاركين جرجس جبارة، عهد ديب، غادة بشور ريم عبدالعزيز، جيني اسبر، جمال العلي، حسين عباس، وسيم شبلي. وسيحل النجم القدير دريد لحام ضيفا على العمل.