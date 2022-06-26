مفرح الشمري



حصدت مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أربع جوائز (ذهبية وثلاث فضيات) في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي اختتمت اعماله مساء الخميس في مملكة البحرين.



وجاء فوز مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك حسب الجدول التالي:



الشراع الذهبي: فيلم «الآثار» انتاج مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك من اخراج د. علي حسن وإشراف عام علي الريس.



الشراع الفضي: برنامج «لك الاختيار» انتاج مؤسسة الانتاج - اخراج عبدالعزيز الصايغ.



الشراع الفضي: فيلم «الخليج امانة» انتاج مؤسسة الانتاج - اخراج د.علي حسن.



الشراع الفضي: برنامج «السلامة المرورية» انتاج على الريس واخراج علي الريس.



وفي تصريح خاص عبر مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر عن سعادته بهذا الانجاز الذي اهداه الى اجيال المؤسسة الذين ساهموا جيل بعد اخر في ترسيخ مسيرة المؤسسة وتحقيق حضورها ورفد مسيرته التي تتواصل جيل بعد اخرمن اجل التاكيد على دور المؤسسة كحاضنة للابداع الفني وكبيت للمبدع الخليجي وكمنصة تلبي طموحات ابناء دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق انجازات اعلامية تدعو للفخر والاعتزاز.

كما شدد في تصريحه على ان المؤسسة ستظل دائما معبرة عن آمال وطموحات ابناء المنطقة والمنفذة لسياسات قادة دول المنطقة على الصعيد الاعلامي.



كما اشاد شفيق السيد عمر بالمستوى الرفيع لتنظيم المهرجان من قبل جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج وايضا حسن الضيافة من قبل مملكة البحرين الشقيقة متمثلة بوزارة شؤون الاعلام وقياداتها والفنانين والاعلاميين في البحرين.

كما شدد على الانجازات التي حصدها المهرجان من خلال الانشطة التي تواصلت والفعاليات التي كان محورها الاساسي الحوار قبل التنافس والتعاون قبل الفوز والانجاز والتفكير المشترك من اجل اعلام خليجي وعربي متميز.