مفرح الشمري



أثبتت اذاعة الكويت ريادتها خليجيا بفوزها بـ 9 أشرعة ذهبية وفضية في ختام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الـ 15 الذي أقيم على خشبة مسرح البحرين الوطني بحضور وزير شؤون الإعلام رئيس مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون د.رمزان بن عبدالله النعيمي ومدير جهاز الخليج للاذاعة والتلفزيون أمين عام المهرجان مجري القحطاني ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة ورؤساء الوفود الخليجية والعربية المشاركة بالمهرجان وحشد كبير من الفنانين والإعلاميين والمؤثرين الخليجيين والعرب ضيوف المهرجان.



فوز اذاعة الكويت بهذا العدد من الجوائز يؤكد ان أبناء الإذاعة سائرون على خطى من سبقوهم في هذا المجال الذين كانوا يبحثون عن التميز دائما في اي تجمع خليجي او عربي ودائما «تبيضها» لرفعة اسم الكويت عاليا في ظل المنافسة من الاذاعات الأخرى، وهذا إن دل فإنما يدل على التخطيط الجيد للمشاركة في مثل هذه الملتقيات والمهرجان، ونتمنى ان تتنقل هذه العدوى الحميدة لأبناء التلفزيون الذين حصدوا الشراع الذهبي من خلال برنامج «دخينة» في فئة البرامج الثقافية التي تعبر عن الهوية الخليجية، وتصدى لإعداد البرنامج وتقديمه د.يوسف السريع، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن انخفاض عدد الجوائز لهذا القطاع، وذلك لأن تلفزيون الكويت من تلفزيونات المنطقة الرائدة ويستحق اكثر من جائزة ولولا هذه الجائزة الوحيدة لكان هناك كلام آخر!



الدورة الـ 15 من مهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون مختلفة نهائيا عن الدورات الأخرى بفضل الجهود الذي بذلها أمين عام المهرجان مجري القحطاني وفريقه طوال الفترة السابقة لتكون مميزة، خصوصا بعد ان تأجلت لأربع سنوات، سواء كان بعد انتشار جائحة كورونا أو لأمور فنية خارجة عن ارادة جهاز الخليج الذي استحدث فيه هذه الدورة جائزة للصحافة الالكترونية استشعارا منه لأهميتها وقيمتها في الوقت الحالي.



وفي كلمته بالحفل الختامي، قدم رئيس لجان التحكيم مشاري عبدالرحمن البعيجان الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة ممثلة في وزارة شؤون الإعلام لجهودها المتواصلة في استضافة أعمال الدورة الخامسة عشرة للمهرجان وما وفرته للدورات السابقة من كل الدعم والرعاية والإمكانات التي أسهمت بشكل كبير في إنجاح فعاليات هذا المهرجان المتميز.



جوائز الكويت



فازت الكويت بـ 10 جوائز، 9 جوائز اذاعية وهي برنامج «خيمة النور» الشراع الذهبي عن فئة البرامج الثقافية، برنامج «ساعة كاست» الشراع الذهبي عن فئة برامج المنوعات، برنامج «جلوبل سبورت» الشراع الذهبي مناصفة مع «خارج المستطيل الاخضر» مملكة البحرين عن فئة البرامج الرياضية، مسلسل «شوق على السيف» الشراع الفضي مناصفة مع مسلسل «جزر الامادوس» سلطنة عمان عن فئة الدراما الاجتماعية، مسلسل «السدرة» الشراع الفضي مناصفة مع المسلسل الاماراتي «خطار الهنا» عن فئة الدراما الكوميدية، برنامج «اسرتي مع التحية» الشراع الفضي عن فئة برامج الطفل والاسرة، برنامج «قضية الاسبوع» الشراع الفضي عن فئة البرامج الحوارية، برنامج «بيئتنا خليجية» الشراع الفضي عن فئة برامج البيئة، «فلاش توعي» الشراع الفضي عن فئة الفواصل الاذاعية، وفاز تلفزيون الكويت بجائزة واحدة وهي الشراع الذهبي لبرنامج «دخينة» لفئة البرامج الثقافية «الهوية الخليجية».



الجوائز التفصيلية



«الأنباء» تنشر الجوائز التفصيلية لمهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون الدورة الـ 15 بالهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وهي كما موضحة في الجداول التالية:

علي ثابت.. دينامو المهرجان



بعد ختام الدورة الـ 15 لمهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون، لابد من توجيه الشكر والتقدير لكل العاملين في هذا المهرجان واخص بالذكر الأخ علي ثابت مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بجهاز اذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهوده التي يشيد بها جميع الوفود المشاركة وضيوف المهرجان لأنه كان بالفعل «دينامو المهرجان» بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.. شكرا على ثابت وعساك عالقوة.



تدريب الإعلامي



اصبح ال تدريب الاعلامي لأي مذيع ومذيعة في الخليج مهم جدا حتى نتفادى الاخطاء اللغوية التي لا تغتفر في مثل هذه الحفلات التي يحضرها كبار المسؤولين من دول الخليج والوطن العربي، ومناسبة هذا الكلام الاخطاء التي وقعت بها المذيعة ايمان زينل في حفلي الافتتاح والختام، فهل من المعقول مذيعة خليجية لا تعرف تنطق اسم «بورسلي» بالشكل الصحيح او اسم صحيفة «عكاظ»؟!.. نتمنى من المسؤولين في خليجنا اختيار الأفضل في هذه الاحتفالات الرسمية والمنقولة على الهواء.. ومنا للمسؤولين!