حنان عبدالمعبود



نظمت محافظة الاحمدي الحملة الثالثة للتبرع بالدم أمس الأول تحت رعاية المحافظ الشيخ فواز الخالد في مجمع الكوت بمنطقة الفحيحيل، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة من دمك.. حياة لغيرك»، وذلك بالتعاون مع ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، ودعم من بنك برقان حيث شهدت إقبالا لافتا من المواطنين والمقيمين ووصل عدد اكياس الدم التي تم التبرع بها 142 كيسا و30 متبرعا غير لائق، لتحقق بذلك رقما قياسيا من حيث التبرع.



وأكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في كلمة ألقاها ممثله مدير عام منطقة الاحمدي الصحية د.أحمد الشطي على أهمية الدم كعنصر جوهري للحياة وإنقاذ الأرواح في أوقات الشدة والرخاء على السواء، منوها لاهتمام المحافظة ومواصلتها إقامة هذه الحملة في إطار عنايتها بالشأن الصحي عموما، الذي تعتبره ركيزة لمسؤوليتها المجتمعية على النحو المنشود، بالشراكة مع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والخاصة والتطوعية ذات الصلة.



وأضاف الشطي: بفضل الله ثم بالرعاية الحكومية المشهودة، نعتز بأن محافظتنا تضم العديد من الصروح الصحية المهمة وفي صدارتها مستشفى العدان، والمراكز التخصصية والعشرات من مراكز الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسنان بجانب العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المرموقة، التي توفر الخدمات اللازمة لشتى مناطق المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والمساحة الجغرافية الواسعة، بل وتمتد خدماتها لتشمل مرتادي وزوار المحافظة والمستخدمين لمرافقها ومنتجعاتها.



وتوجه بأسمى آيات الامتنان لقيادات ومنتسبي القطاع الصحي في الأحمدي وعلى امتداد وطننا العزيز، لمواصلتهم تأمين مختلف أوجه الرعاية للمواطنين والمقيمين، متوجها بالشكر الى القائمين علي إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة على تعاونهم الدائم، والكوت مول لاحتضانهم فعاليات الحملة، وبنك برقان لدعمهم البناء المتواصل لها ومنتسبي محافظة الأحمدي على جهودهم المثمرة.



بدوره، اكد مدير عام إدارة التسويق لمجموعة التمدين معاذ الرومي ان مشاركة «الكوت مول» في الحملة تنطلق من ايمان راسخ لدى مجلس الادارة بأهمية المسؤولية المجتمعية التي تحتم ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص وجمعيات النفع العام لتنظيم الفعاليات والانشطة والبرامج التي تحقق اهداف التنمية المستدامة.



وأضاف الرومي ان حملة التبرع بالدم تعكس قيمة انسانية كبيرة خاصة ان شعارها «قطرة من دمك حياة لغيرك» يؤكد اهمية التكافل والتكامل بين افراد المجتمع داعيا المواطنين والمقيمين الى المشاركة والمساهمة في هذه الحملة وغيرها.



من جانبها، أوضحت مدير العلاقات العامة في بنك برقان حصة النجادة، أن الحملة تتسم بالمواكبة للمجريات العالمية حيث تأتي في نفس الشهر الذي يتخلله اليوم العالمي للتبرع بالدم، وتسعى إلى تعزيز الأهمية البالغة لحياة الآخرين من المحتاجين إلى نقل الدم في أذهان جميع أفراد المجتمع وتفعيل دورهم عبر التبرع وزيادة المخزون الاستراتيجي لبنك الدم من جميع الفصائل.



في السياق ذاته، أعربت المدير الطبي في ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.حنان العوضي عن سعادتها بالتعاون مع محافظة الاحمدي للعام الثالث على التوالي في تنظيم هذه الحملة التي تعكس قيمة انسانية جميلة للتبرع بالدم كأحد اركان المسؤولية المجتمعية بين افراد المجتمع، مشيرة الى ان تنظيم حملات التبرع طوال العام بالتعاون مع العديد من الجهات العامة والخاصة، من شأنه تعزيز المخزون الاستراتيجي من الدم تحسبا للطوارئ الطبية وتحقيق الاكتفاء بالمستشفيات.