شاركت مجموعة الملا، مجموعة الأعمال الرائدة والمتنوعة الاختصاصات التي تعمل في القطاع الخاص ومقرها بالكويت، مؤخرا في المعرض الوظيفي الأول لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، والذي أقيم في حرم الكلية يومي الأربعاء والخميس 22 و23 الجاري لاستقبال طلبات التوظيف للشباب الكويتي في مختلف قطاعات المجموعة.

وتم الاحتفال بافتتاح معرض التوظيف بحضور كل من سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بيلندا لويس، ونائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دانة الملا، ورئيس الكلية د.خالد البقاعين.

وشارك في معرض التوظيف من مجموعة الملا كل من قطاع السيارات لدى مجموعة الملا وشركة الملا الهندسية وشركة الملا للصيرفة لعرض فرص النمو والتطور الوظيفي التي يمكن أن يحصل عليها الشباب الكويتي خلال مسيرتهم المهنية في مجموعة الملا.

وتلتزم مجموعة الملا من خلال شراكتها مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا باستقطاب وتطوير الكوادر الوطنية الموهوبة ومساعدة الشباب الكويتي الطموح على تحقيق أحلامهم في مستقبل مهني واعد.

وللمعلومات حول فرص العمل في مجموعة الملا يمكن زيارة الموقع: www.almullagroup.com/en/career.