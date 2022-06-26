عاطف رمضان



قام مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة بإغلاق أحد المحلات في منطقة جليب الشيوخ لعرض وبيع ملابس تحمل شعارات مقلدة لعلامات تجارية لأشهر الشركات العالمية، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الملابس الرياضية المقلدة.

وقام الفريق بحصر الكميات والتحفظ عليها وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

وفي السياق ذاته، قامت الوزارة بضبط إحدى الشركات في منطقة الفروانية لقيامها بالغش التجاري، حيث يقوم المخالفون بجمع الأجهزة اللوحية المستعملة ليتم إصلاحها وتجديدها وتعبئتها في علب خاصة بنفس العلامة التجارية وبيعها على إنها جديدة.



كما قام الفريق بتحرير ثلاثة محاضر ضبط بحق احد محلات بيع اكسسوارات الهواتف النقالة في منطقة حولي وذلك لقيامه بعرض وبيع مجموعة من الإكسسوارات التي تحمل شعارات مخالفة للآداب العامة.