تأكيدا على دورها الريادي المجتمعي، واصلت شركة «الصفاة للاستثمار» تقديم الدعم والتوعية للشباب الكويتي في إطار مسؤوليتها الوطنية المتمثلة في التعاون وتدريب الطلاب والطالبات والعمل على صقل مهاراتهم، حيث استقبلت شركة «الصفاة للاستثمار» مجموعة من طالبات وطلبة الثانوية ضمن برنامج فرسان الصناعة.



وتحرص شركة الصفاة على تنمية مهارات الاستثمار والقدرات العملية للشباب الكويتي، إذ يعد ذلك من ضمن أولوياتها الرئيسية للمساهمة في خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية الإدارية والفنية، وتؤمن بأن التعلم والتدريب بآليات متطورة وفكر منفتح مع الجيل الجديد سيكون له عوائده الكبيرة وأثره على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني عامة بالمستقبل.



وقضى الوفد الطلابي يوما في شركة الصفاة تعرفوا خلاله على مجالات عمل الشركة واهتماماتها الاستثمارية سواء في بورصة الكويت أو الاستثمار المباشر وإدارة الأصول والممتلكات محليا وخارجيا.



وشارك في اللقاء من مجموعة الصفاة مدير إدارة الخدمات المساندة صاحب خاجة ونائب مدير إدارة الأصول الاستثمارية طلال اليوسف، حيث أثنيا على الكوادر الشبابية الحاضرة واهتمامهم بمواكبة تجارب قطاع الاستثمار والتعرف على تجربة «الصفاة» وإنجازاتها.



وأكد خاجة أهمية التعلم وتطوير الإمكانيات ومواكبة المتغيرات السريعة التي تطرأ على الأسواق حتى يصبحوا جاهزين للمرحلة المقبلة، وأن المؤهلات العلمية ضرورية لبدء المسيرة المهنية، ولكن هناك مهارات خاصة بكل كادر يجب تنميتها ودعمها، لتصبح مؤهلة للالتحاق بالمؤسسات والشركات الكبرى.



بدوره، قال اليوسف: إن الصفاة للاستثمار ملتزمة بمواصلة تدريب الطالبات والطلبة في إطار تقديم دورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية، كما أن الشباب هم العماد الحقيقي للأمم ولا بد من توسيع نطاق التعاون مع طالبي المعرفة بما يخدم البلاد واقتصادها، فنشر ثقافة الاستثمار بما تحويه من مجالات مختلفة يساعد في خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية.