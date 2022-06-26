أسامة دياب



أكد سفير جمهورية أوزبكستان لدى البلاد د.بهرامجان أعلايوف حرص بلاده على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك مع الكويت في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتجارية، لافتا إلى تطابق الرؤى ووجهات النظر بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز السلام واحترام القانون الدولي.



وأشار أعلايوف في الحفل الذي أقامه لتسليط الضوء على المهرجان الدولي لتطريز الذهب وتجارة المجوهرات الذي عقد في مدينة بخارى الأوزبكية، إلى عمق التعاون في المجالات الثقافية والتراثية والإنسانية والتي وصفها بأنها مثال يحتذى.



وقال نعمل بشكل وثيق مع الكويت في الجانب الدستوري ونقدر عاليا قرار الحكومة الكويتية لاستقبال ضيوف بمستوى عال من اوزبكستان، مضيفا «ونعمل الآن على تعزيز التعاون منها توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الكويت».



وبالعودة للمناسبة، قال د.بهرامجان إن هذا المهرجان يهدف إلى عرض الحرف اليدوية الأوزبكية الوطنية متعددة الأوجه على نطاق أوسع، والترويج لعيناتها الفريدة، وإقامة تبادل للخبرات بين الشعوب في هذا الاتجاه، وزيادة تطوير روابط الصداقة والتعاون، لافتا إلى مشاركة أكثر من 300 حرفي من جميع مناطق أوزبكستان، إلى جانب مشاركة 221 مشاركا أجنبيا من 58 دولة من مختلف دول العالم وكذلك عدد من الكويتيين.



وهنأ اعلايوف الحرفيين الكويتيين الذين حصلوا على جوائز المهرجان، مشددا على أهمية دعم وتشجيع العمل الحرفي واحتضان الحرفيين من خلال توفير البيئة المناسبة لعملهم والتي تساعدهم على الإنتاج.



بدوره، قال رئيس مجلس الحرف العالمي سعد هاني القدومي أن مجلس الحرف العالمي (وهو منظمة عالمية غير ربحية)، مقره الحالي الكويت لفترة الرئاسة (2022-2024) تأسس في عام 1964 في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحرفيين في العالم والحد من جميع التحديات التي تواجههم فضلا عن دعمهم لممارسة حرفهم التقليدية وتشجيعهم على الابتكار للحفاظ على التراث الثقافي الحرفي العالمي، مضيفا «إضافة إلى تبادل ودمج الخبرات والتقنيات الحرفية وتعليم المهارات الحرفية اليدوية عن طريق تنظيم ورش العمل والدورات».



وتحدث القدومي عن مشاركة مجلس الحرف العالمي في المهرجان العالمي الأول للتطريز بالذهب والمجوهرات الذي أقيم في مدينة بخارى، أوزبكستان خلال مايو 2022 حيث تم الموافقة على منح مدينة بخارى لقب مجلس الحرف العالمي «مدينة حرف عالمية».



ولفت الى مشاركة الكويت في المعرض الحرفي للمنتجات الحرفية اليدوية التقليدية الذي أقيم ضمن فعاليات المهرجان حيث تضمن الوفد الكويتي حرفيين اثنين هما: صالح عباس علي العباس، والدكتور حامد حسين حاجي قاسم في عرض منتجاتهم الحرفية اليدوية من المجوهرات والمعادن في المعرض الذي أقيم خلال المهرجان.