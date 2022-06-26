دارين العلي



تمكن فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء، من ضبط سرقة تيار كهربائي في احدى قسائم السكن الخاص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفصل التيار عن المخالفين.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، إن العملية تمت بالتعاون والتنسيق مع مراقبة طوارئ العاصمة لشبكات التوزيع، مؤكدا أن المخالفة تعتبر مخالفة جسيمة، وبالتالي ستتخذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.

من جهة أخرى، قال الشمري ان الحملات مستمرة على بيوت الصفيح في مناطق السكن الخاص، وقد اتت ثمارها، حيث بلغت المخالفات بالمئات، لافتا الى انه لن يتم التهاون مع هذه التعديات بتواجد بيوت الصفيح فوق الاسطح والاحواش.