علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستطرح فرصة استثمارية بالمزايدة لمجمع تجاري وناد صحي في منطقة القيروان على مساحة تصل إلى 12.5 ألف متر تتضمن مواقف للسيارات.



وستدعو المؤسسة الشركات المتخصصة للمشاركة في تلك الفرصة بنظام التصميم والتطوير والتمويل والتشغيل والإدارة والصيانة، حيث ستمثل الهدف الأساسي من المشروع في مشاركة القطاع الخاص في تطوير مبنيين منفصلين هيكليا، الأول منهما للمجمع التجاري على مساحة أرض إجمالية تبلغ 4920 مترا، وناد صحي على مساحة أرض تبلغ 2000 مترا.



ويفصل بين الموقعين الخاصين بالمجمع والنادي موقع آخر مخصص لإقامة مواقف عامة للسيارات لخدمة المشروع بمساحة إجمالية تصل إلى 5655 مترا، فيما سيكون التأهيل والتقييم في المزايدة لاحقا وعلى أساس تقييم فني ومالي وفقا للشروط الواردة في وثيقة المزايدة، كما يتم تقديم العطاءات والمستندات المطلوبة في موعد أقصاه 3 نوفمبر المقبل.