علي إبراهيم



وافق بنك الكويت المركزي على تعيين سامر العابد رئيسا تنفيذيا لفرع اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود فرع الكويت بدلا من جون روجر وينفيلد.



وتفصيليا، أصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون قرارا حمل رقم (1/103-ر2022) قضى في مادته الأولى بـ«يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود فرع الكويت، بتعيين سامر أحمد العابد رئيسا تنفيذيا لفرع اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود فرع الكويت بدلا من جون روجر وينفيلد». وقضت المادة الثانية بأن يعمل به من تاريخ 16 يونيو الجاري.