طارق عرابي



وافق مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل على إشهار اتحاد ملاك إحدى عمارات شقق التمليك الواقعة في بنيد القار، وذلك بعد ان تقدم مجموعة من الملاك يمثلون الاغلبية بطلب إشهار اتحاد الملاك، طبقا لقرار وزير العدل والشؤون القانونية رقم 64 لسنة 1981 الخاص بنظام اتحاد ملاك الطبقات والشقق.



ويضم اتحاد الملاك الذي وافقت «العدل» على إشهاره 12 مالكا لشقق التمليك الواقعة في إحدى العمارات السكنية في بنيد القار، مما يجعلهم مالكين على الشيوع للاجزاء المشتركة في البناية وفقا لنص المادة 848 من القانون المدني الكويتي، حيث يشكلون أغلبية من بين ملاك الشقق كونهم يملكون ما مجموعه 13 من أصل 22 شقة تتكون منها البناية.



واستند قرار الاشهار في صدوره إلى أن الاجزاء المشتركة في البناية تحتاج الى المحافظة عليها وتنظيم الانتفاع بها إلى تكوين اتحاد لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به، إذ سيتولى إدارة الاتحاد الجمعية العمومية ومدير الاتحاد الذي سيقوم بهذا الدور على النحو الصحيح.