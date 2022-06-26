طارق عرابي



علمت «الأنباء» ان الأمانة العامة للأوقاف تبحث حاليا عن شركات متخصصة في تنفيذ وإنشاء وصيانة العقارات، للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لعقاراتها الموزعة في عدد من مناطق الكويت. وفي هذا الصدد، أكدت المصادر أن «أمانة الأوقاف» بصدد الإعلان عن رغبتها في طلب تسجيل الشركات المتخصصة لتنفيذ وإنشاء وصيانة مجموعة عمارات تابعة لها في مناطق متفرقة في الكويت، على أن ينتهي طلب التقديم بتاريخ 14 أغسطس المقبل.



وتضع الأمانة شروطا محددة للشركات الراغبة في التقديم لهذا الغرض، من بينها أن تكون الشركة كويتية ومقيدة في السجل التجاري ومسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، أو شركة أجنبية لديها شريك أو وكيل كويتي بعقد رسمي موثق، وأن تكون الشركة أو المؤسسة مصنفة بلجنة المناقصات المركزية (فئة أولى) أو (فئة ثانية) أو (فئة ثالثة).



كما تشترط الامانة أن تكون الشركة تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال ولديها سابقة أعمال لخمس سنوات مع تقديم ميزانية معتمدة لآخر سنة مالية سابقة للشركة.



جدير بالذكر أن الامانة العامة للأوقاف تمتلك محفظة عقارية متنوعة تضم مجموعة من العقارات الاستثمارية والتجارية موزعة على عدد من مناطق الكويت المختلفة.