أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن الكويت تتجه لزيادة إنتاجها النفطي إلى 2.786 مليون برميل اعتبارا من بداية شهر يوليو 2022، وذلك وفق الحصة المقررة من تحالف «أوپيك+».



وقالت المصادر إن مستوى انتاج الكويت مطلع الشهر المقبل سيكون الأعلى منذ عامين وتحديدا في شهر يوليو 2020 منذ بدء تفشي جائحة كورونا واتخاذ دول أوپيك وحلفائها قرارا بخفض مستويات الإنتاج إلى مستويات قياسية تماشيا مع انخفاض مستويات الطلب وانهيار الأسعار. وذكرت المصادر أن أعلى مستوى لإنتاج الكويت النفطي بلغ 3.132 ملايين برميل في شهر مايو 2020.



ويجتمع تحالف «أوپيك+» يوم الخميس المقبل افتراضيا لبحث مستويات الإنتاج والأسواق النفطية.