أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن شركة نفط الكويت تتجه لتوقيع عقد بقيمة 8.99 ملايين دينار لتقديم استشارات فنية بمجال النفط والغاز، حيث قامت شركة بتروتل بتقديم العرض المالي الأدنى بقيمة 8.9 ملايين دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت أجرت 3 جولات تفاوض مع 5 شركات عالمية في ممارسة محدودة، حيث قدمت شركة تارجت للخدمات النفطية عرضا ماليا بقيمة 9.3 ملايين دينار، وذلك بعد العرض الأول الذي قدمته الشركة بقيمة 12.7 مليون دينار، فيما قدمت شركة هاليبرتون خفضا في العرض المالي بالجولة الثالثة ليصل الى 10.1 ملايين دينار من مستوى 17.2 مليون دينار في العرض الأول. أما شركة روبرتسون فقدمت عرضا ماليا بقيمة 9.8 ملايين دينار انخفاضا من عرض مالي بلغ 22.1 مليون دينار، فيما قدمت شركة BEICIP-FRANLAB عرضا بقيمة 9.9 ملايين دينار.