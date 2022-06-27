مشاركاً عملاءه تجهيزاتهم لفصل الصيف والتحضير لموسم السفر والتسوق، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن إطلاق حملته الصيفية لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي تؤهلهم لدخول سحوبات شهرية طوال فترة الصيف على قسائم سفر تصل لغاية 1000 دينار عند استخدامهم بطاقات KIB الائتمانية والفيزا مسبقة الدفع من الفترة بين 1 يونيو حتى 31 أغسطس من العام الحالي. كما سيستمر حاملو تلك البطاقات في الاستفادة من برنامج مكافآت الاسترداد النقدي والذي يصل إلى 5% على معاملاتهم المصرفية.



جدير بالذكر أن الحملة الصيفية للبطاقات الائتمانية ستتوج 12 رابحا بقسائم سفر لأي وجهة يرغبون بها، علما بأن الفرص المحتسبة للمشاركة بالسحوبات تصل إلى فرصتين عند الإنفاق بالعملة المحلية ولغاية 6 فرص على المعاملات الدولية باستثناء عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي.



يذكر أن الحملة الصيفية صممت خصيصا لعملاء حاملي كل من بطاقات الائتمان: فيزا الذهبية، بلاتينوم، سيجنتشر، إنفينيت، وورلد ماستركارد، وكذلك مستخدمي بطاقة الفيزا مسبقة الدفع، شرط أن تكون البطاقة مفعلة. حيث سيتم إدراجهم تلقائيا ضمن ثلاثة سحوبات شهرية بإشراف وزارة التجارة والصناعة عند إنفاق مبلغ 500 د.ك شهريا كحد أدنى من بطاقات الائتمان المذكورة، و100 د.ك شهريا كحد أدنى من الفيزا مسبقة الدفع، أو ما يعادل ذلك بالعملات الأخرى، بما يشمل العمليات الشرائية والعمليات الإلكترونية التي تمت محليا أو دوليا، وذلك خلال فترة الحملة فقط ووفقا لكافة الشروط والأحكام.



وفي تعليق على إطلاق الحملة الصيفية، قالت المدير التنفيذي لخدمات البطاقات في البنك، ديما المليفي: يسرنا في KIB أن نواصل اجتهادنا في الحفاظ على ثقة ورضا عملائنا من كافة الشرائح، وذلك عبر تطوير الحملات بأفكار متجددة تعزز من تجربتهم المصرفية مع البنك، بما يلبي احتياجاتهم ويمنحهم القيمة المضافة المميزة على الخدمات والمنتجات، التي دائما ما يبحثون عنها في مؤسستهم المالية، ويجدونها مع KIB.