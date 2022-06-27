إدراكا للدور المهم الذي تسهم به شركات النمو الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول، توجهت العديد من هيئات الأوراق المالية إلى تبني مبادرات من شأنها دعم هذا القطاع وتعزيز الازدهار والنمو للجهات المشاركة فيه، إذ تضمنت تلك المبادرات تقديم حلول تمويلية عبر إنشاء منصة مخصصة لشركات النمو الصغيرة والمتوسطة الحجم مع وضع متطلبات إدراج مرنة وأكثر سهولة لتوائم طبيعة الشركات في هذا القطاع ومرحلة نموها.



وانطلاقا من أهمية النظر في هذا الموضوع، قامت الهيئة بدراسة استحداث سوق مال جاذب لتمويل مثل هذه الشركات بما يعزز نمو قطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، ليعتبر بذلك خيارا إضافيا داعما لهذه الشركات، وفي نفس الوقت خيارا استثماريا مستحدثا متوافرا للمستثمرين وفق معايير مناسبة من الشفافية.



وقد استطلعت الهيئة آراء بعض المختصين في هذا المجال، وعقدت اجتماعات مع بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت نموا ملحوظا في أنشطتها، واجتمعت كذلك مع بعض شركات رأسمال المغامر venture capital للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم لجدوى إنشاء بورصة لهذه الشركات والجوانب التي يجب مراعاتها من الناحية العملية.



وتمت مناقشة تصور الهيئة المتعلق بإنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فكرة موجزة عن المتطلبات المتوقع فرضها للإدراج في هذا السوق واستطلاع الجهات حول عوامل محددة لتنظيم هذه البورصة.



وحرصا على إشراك شريحة أكبر من الجهات ذات العلاقة، قامت الهيئة بنشر استبيان تدعو من خلاله جميع المختصين والمهتمين في هذا المجال لإبداء آرائهم وتصورهم بشأن استحداث منصة لإدراج وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة وما قد تضيفه لتلك الشركات وللسوق بشكل عام، وبحث الحوافز المقترحة لإدراج تلك الشركات عند إنشاء المنصة المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال مشاركتكم لنا في الاستبيان الخاص بإنشاء واستحداث منصة تداول مختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الكويت.