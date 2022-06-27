أعلنت شركة العيد للأغذية اعتمادها كموزع حصري لمنتجات علامة فرشلي فودز في الكويت بكافة منافذ البيع المحلية والأسواق المركزية والمتاجر الكبرى بمختلف المناطق، إضافة الى قطاع خدمات المطاعم والمطابخ المركزية المعتمدة من علامات عالمية.



وتتميز علامة فرشلي فودز بتشكيلة متنوعة من المنتجات المجمدة المصنوعة من لحوم البقر والدواجن والمأكولات البحرية ذات الجودة العالية، التي يتم انتقاء مكوناتها بعناية فائقة من أفضل الموردين المعروفين إقليميا وعالميا، فضلا عن إضافات الطعام الشهية والبدائل النباتية لأطباق اللحوم وغيرها، وتركز فرشلي فودز على الاهتمام باختيار وتطوير تقنيات التعامل مع الطعام الآمن وابتكار وصفات لتعزيز عادات الأكل الصحية، عبر اتباع أعلى مقاييس الإنتاج بشهادات عالمية معتمدة.



ويدعم هذا التعاون النوعي تطوير سلة منتجات شركة العيد للأغذية في الكويت، ودخول قطاع خدمات سلاسل مطاعم الوجبات السريعة العالمية والمحلية، كون منتجات علامة فريشلي فودز معتمدة لدى العديد من المطاعم العالمية الشهيرة، إضافة الى تميزها بتقديم منتجات مثلجة مبتكرة وسهلة التحضير للمستهلك الذواق.



ويسهم التنوع في سلة منتجات العيد للأغذية، بدعم خطط التوسع والانتشار للشركة في السوق المحلي ويعزز قوة عملياتها التشغيلية لتحقيق النمو المتواصل لأعمالها وأرباح مستدامة للمساهمين والشركاء.