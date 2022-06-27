أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت طلبت تمديد عقدين للغاز الجوراسي بقيمة تناهز 40 مليون دولار مع شركة شلمبرجير الأميركية التي تنفذ العقدين.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن الشركة طلبت تمديد عقد مرافق الإنتاج الجوراسية في شرق وغرب الروضتين وغرب الصابرية وأم نقا بقيمة 21.16 مليون دولار، ما يعادل 4.5% من قيمة العقد المبرم مع شركة شلمبرجير، فيما طلبت «نفط الكويت» تمديد العقد الثاني مع الشركة الأميركية بقيمة 18.67 مليون دولار ما يعادل نحو 5% من قيمة العقد الرئيسي.



ويعتبر عقدا «شلمبرجير» ضمن 3 عقود شكلت مرحلة مهمة من خطة تطوير انتاج الغاز الحر في الكويت، حيث تنفذ إحدى العقود شركة سبتكو، وتسهم العقود كاملة لمنشآت الغاز الجوراسي في إنتاج نصف مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر.



وأشارت المصادر الى أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب تأجيل البت في قرار شركة نفط الكويت لتمديد العقد، وذلك لاجتماع لاحق للتنسيق مع القطاع الفني.



إلى ذلك، طلبت شركة نفط الكويت إعادة النظر في قرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الأول لعقد مناقصة تركيب وتشغيل وصيانة محطة لتوليد الطاقة الشمسية بجهد (MWE5) في منطقة حقل أم قدير غرب الكويت لمدة 6 اشهر بمبلغ إجمالي قدره 813 ألف دولار ليصبح من تاريخ نهاية العقد بدلا من تاريخ توقيع الأمر التغييري.



وطلبت الشركة التمديد الثاني لعقد مناقصة تقديم خدمات صيانة شاملة لأنظمة كشف الحريق والغاز في مناطق شمال وغرب الكويت المبرم مع شركة المير للخدمات الفنية لمدة 6 أشهر على أساس شهر بشهر بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليون دينار، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات المذكورة أعلاه دون انقطاع لحين الانتهاء من إجراءات مناقصة العقد البديل.



كما وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب «نفط الكويت» طرح مناقصة تحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية في شمال الكويت.

.. والشركة تقبل تظلم «فلور» شكلاً وترفضه موضوعاً

أحمد مغربي



قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» إن شركة نفط الكويت قبلت تظلم شركة فلور الأميركية في ممارسة تقديم خدمات التصميم الهندسي الشامل وإدارة المشاريع، وذلك بعد استبعاد عطاء الشركة المالي.



وذكر أن لجنة التظلمات قد أخطرت الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد جواز نظر التظلم لسابقة البت فيه، وعليه تم قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتخطر الجهة المسؤولة بالقرار.



ووفقا لذلك، فإن لدى نفط الكويت 4 عطاءات مالية مقدمة من شركات «وارلي بارسون» الأسترالية و«كي بي آر» الأميركية و«إيميك» و«تكنيب» الفرنسية، للمنافسة على العقد، حيث ستتم الترسية على 3 شركات، ويمتد تنفيذ المشروع 5 سنوات ولابد أن تفوز به 3 شركات لتغطية الأعمال، حيث يغطي العقد وضع التصميمات الهندسية الأولية وإدارة المشاريع والخدمات المرتبطة بها لمشاريع كبرى تابعة لشركة نفط الكويت.



وأضافت أن هذه العقود تندرج تحت تصنيف عقود «PMC»، وتهدف الى مساعدة الشركة في إعداد التصاميم الهندسية والإشراف على المشاريع الكبرى التي تنفذها «نفط الكويت»، وتوقعت أن يكون لهذه العقود تأثير إيجابي في ظل الخطط الاستراتيجية المستقبلية للمشاريع المليارية الكبرى في الشركة.



1.3 مليون دينار تمديد عقد إنذار الحريق في مصفاة ميناء عبدالله



أحمد مغربي



قررت شركة البترول الوطنية الكويتية تمديد عقد صيانة أنظمة الكهرباء وإنذار الحريق وصافرات الإنذار وصافرات الإنذار في مصفاة ميناء عبدالله مع شركة الدار الهندسية لمدة 6 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليون دينار.



وقالت المصادر ان الشركة رفعت القرار الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وأخطرت الجهاز ان قيمة الأمر التغييري تعادل 9.5% من قيمة العقد الأصلي.