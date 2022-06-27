نظم بنك بوبيان أول لقاء من نوعه في الكويت لتبادل الأفكار في نشر ثقافة البيانات، حيث استضاف م.عبدالله العتال المتخصص في مجال إدارة البيانات في كبرى الشركات العالمية لمناقشة مجموعة من أبرز المحاور حول أهمية إدارة البيانات وأنظمتها وتحدياتها بجانب أفضل الممارسات لإدارة البيانات داخل أي مؤسسة. وتم اللقاء بحضور الإدارة التنفيذية الذين أعربوا عن سعادتهم بحضوره، والذي يعد خطوة ارتكاز نحو استراتيجية جديدة لبنك بوبيان لتعزيز ثقافة بناء القراءات المدعومة بالبيانات والاطلاع على تحديات وخبرات كبرى الشركات العالمية والاستفادة منها لنقلها إلى قطاع العمل المصرفي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة البيانات في بنك بوبيان عبدالله النصف: أصبحت إدارة البيانات اليوم ضرورة حتمية يقوم على أساسها النظام التأسيسي لجمع وتحليل أحجام كبيرة من البيانات في أي مؤسسة، لاسيما مع التطور السريع للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.



وأوضح النصف أن فكرة Data Talk جاءت لتؤكد الدور الذي يلعبه بنك بوبيان لدعم وتعزيز مفهوم تحسين استخدام البيانات في الاقتصاد الرقمي والدور المركزي والمهم لها، بالإضافة إلى أهميتها في فتح باب المناقشة وتبادل الأسئلة والخبرات مع الخبراء في نفس المجال، مما يعزز إمكاناتها في عالم البيانات لتواكب تسارع نموها وتطورها الحالي.



وأضاف أنه خلال اللقاء تم طرح مجموعة من النقاط والمحاور المتمركزة حول كيفية الإدارة الفعالة للبيانات ودورها في مساعدة فريق العمل لاتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط الاستراتيجي السليم الذي من شأنه تجنيب المؤسسة الوقوع في المخاطر، لاسيما إذا ما كانت الإدارة غير صحيحة منذ البداية، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج خاطئة تؤثر على جودة الخدمة.



وفي سياق متصل، قال مدير ثقافة وإمكانات البيانات في بنك بوبيان خالد الساير ان استضافة م. عبدالله العتال للمشاركة بخبرته المعروفة في العمل في مجال البيانات في كبرى الشركات مثل أمازون وميتا (فيسبوك) في Data Talk يعد إضافة لممارسات إدارة البيانات في بنك بوبيان والتي تمكننا من دراسة التحديات وكبرى الخبرات التي واجهتها الشركات العالمية وكيفية الاستفادة منها في مجالات عديدة أبرزها تحسين عملية صنع القرار.



من ناحيته، وجه م.عبدالله العتال الشكر لإدارة بنك بوبيان لإتاحة الفرصة للمشاركة في مثل هذا اللقاء نظرا لأهميته التي تعود إلى ضرورة تسليط الضوء على أهمية البيانات كونها مسببا رئيسيا في تحقيق النمو الحقيقي ونجاح استراتيجيات طويلة الأمد للمؤسسات.



وتطرق العتال أثناء اللقاء إلى بعض الأفكار والتجارب التي أثبتت الدور الكبير للبيانات متناولا بعض الأمثلة التي تؤكد هذا التوجه مثل تراجع بعض الشركات الأميركية الكبرى في الأداء، وذلك لعدم اعتمادها بشكل أساسي على تشكيل قاعدة متكاملة من البيانات.