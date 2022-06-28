34 مليار دينار القيمة السوقية لأسهم شركات السوق الأول.. بعد انضمام «علي الغانم وأولاده للسيارات»

مكررات الربحية تحسنت لتتراوح بين 6.49 و26.3 مرة لفئة الأسهم ذات التقييمات المناسبة



المحلل المالي



حققت الشركات المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت والبالغ عددها 27 شركة، بعد انضمام سهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، أداء ماليا قويا خلال الربع الأول من العام الحالي، والذي تمثل في النمو الكبير لصافي أرباحها، حيث حققت 478.5 مليون دينار، بنسبة نمو 44%، مقارنة بـ333 مليون دينار في الربع الأول من 2021.



وقد تزامن مع هذا الأداء المالي القوي لشركات السوق الأول، انخفاض في معظم أسعار اسهم هذه الشركات من اعلى مستوياتها التي سجلتها منذ بداية السنة الحالية، حيث خسرت القيمة الرأسمالية السوقية لأسهم السوق الأول نحو 3 مليارات دينار منذ بداية يونيو 2022، لتسجل 34 مليار دينار كما في 22 يونيو 2022، أي ما يعادل خسارة نسبتها 8.8%.



وفي ظل هذا التراجع لأسعار أسهم السوق الأول، فقد بدأت تقييمات معظم اسهم السوق بالانخفاض الى مستويات مناسبة، حيث سجل معدل مكرر الربحية للسوق الأول 20 مرة، وذلك بعد ان كان قد وصل الى حدود الـ 30 مرة بالعام الماضي.



تحسن مكررات الربحية



فمعظم اسهم السوق الأول تحسنت مكررات ربحيتها (P/E Ratio) لتتراوح بين 6.49 مرة لسهم «هيومن سوفت»، و26.3 مرة لسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وذلك لفئة الأسهم ذات التقييمات المناسبة، أما بعض الأسهم فلاتزال تقييماتها مرتفعة نسبيا وقد تتحسن في المستقبل نتيجة التوقعات بأداء مالي جيد.



ويتمتع أكبر أسهم السوق الأول في بورصة الكويت وهو بنك الكويت الوطني الذي تبلغ قيمته السوقية 7.82 مليارات دينار، بمكرر ربحية متوسط عند 20 مرة، بينما مضاعف السعر الى القيمة الدفترية والتي تعكس بشكل افضل تقييمات قطاع البنوك فقد سجلت 2.31 مرة، مقارنة بمضاعف سعر الى القيمة الدفترية للسوق الأول عند 2.18 مرة.



أما بيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي يعد ثاني اكبر بنك من حيث القيمة السوقية والبالغة 7.5 مليارات دينار، فقد تحسن مكرر ربحيته ليسجل 26 مرة بعد ان تخطى الـ 32 مرة في الفترة السابقة اما مضاعف السعر الى القيمة الدفترية فلايزال مرتفعا مقارنة بقطاع البنوك والسوق الأول عند 4 مرات.



ويعتبر سهم مجموعة زين للاتصالات من الأسهم التي تتمتع بتقييمات مناسبة وعائد نقدي (Dividend Yield) مرتفع من التوزيعات النقدية، حيث بلغ مكرر ربحية السهم 13.6 مرة ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية 2.28 بينما العائد النقدي سجل 5.52% متخطيا معدل السوق الأول الذي بلغ عائده النقدي 2.65%.



وأيضا تعتبر هيومن سوفت من الأسهم التي تتمتع بعائد نقدي مرتفع جدا نسبته 12.86% ومكرر ربحية مناسب 6.5 مرات فقط. اما بوبيان للبتروكيماويات فتجمع بين العائد النقدي الجيد نسبته 6.73% ومكرر الربحية المناسب عند 12 مرة وكذلك شمال الزور بعائد نقدي مرتفع نسبته 7% ومكرر ربحية 16.8 مرة.



ما مكرر الربحية؟



جدير بالذكر، ان مكرر الربحية عبارة عن ناتج قسمة سعر السهم على ربحية السهم، حيث يشير بشكل رئيسي إلى قيمة ما ستدفعه مقابل كل دينار من أرباح الشركة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة مكرر الربحية لدى الشركة «س» تساوي 20 مرة، فهذا يشير إلى أنك ستدفع 20 دينارا عن كل دينار تحققه الشركة كأرباح.



والمتعارف عليه أو الشائع هو أنه كلما قلت قيمة مكرر الربحية كان ذلك أفضل، وذلك لأن المستثمر يرغب في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح مقابل كل دينار يستثمره، وهكذا يصبح مكرر الربحية المنخفض أكثر جاذبية من المرتفع.



فإذا كانت أمام المستثمر شركتان تعملان بنفس القطاع، الأولى لديها مكرر ربحية قدره 20 مرة، بينما تبلغ قيمة ذات النسبة لدى الشركة الثانية 40 مرة، أيهما سيختار؟ الأولى أليس كذلك؟ ففي هذه الحال يسأل المستثمر نفسه سؤالا بسيطا ومنطقيا جدا، وهو: لماذا سأدفع 40 دينارا مقابل كل دينار من الأرباح، في حين أنه يمكنه دفع 20 دينارا مقابل نفس التدفقات؟



لكن هل مكرر الربحية يمكنه أن يمثل بمفرده أداة لتفضيل استثمار على آخر؟ فبعبارة أخرى، هل مكرر الربحية المنخفض يدل على أن السهم مقيم بأقل من قيمته والعكس صحيح؟ قطعا لا، ولكن للأسف الكثير من المستثمرين يبالغون في الاعتماد على هذه النسبة أثناء سعيهم لتحديد مدى جاذبية الاستثمار.