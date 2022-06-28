زياد العمر: صنع القادة ركيزة محورية لنموذج نمو أكثر استدامة في المستقبل



احتفى بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بكوكبة من موظفيه خريجي برنامج هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية الذي حمل عنوان «القيادة في عالم التحول» ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإشراف معهد الدراسات المصرفية، خلال حفل تكريم أقيم في المقر الرئيسي لـ «بيتك».



وشمل البرنامج التدريبي المكثف، الذي استمر على مدار أسبوعين بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الإعمال وبتقديم خبراء في التمويل وإدارة الابتكار وتطوير المنتجات 12 موظفا من مستوى القيادات الوسطى والتنفيذية.



وتضمن البرنامج محورين أساسيين وهما: استراتيجية الأسواق المالية، والقيادة، حيث جرى خلال البرنامج التدريبي تزويد المشاركين بالمفاهيم والأدوات اللازمة للقيادة الناجحة في عالم سريع المتغيرات، وشمل ذلك التكنولوجيات المتطورة، وفهم أهمية المنافسة والتعامل مع شركات الـ Fintech، ضمن مجموعة متكاملة من التجارب العملية والمحاكاة، والتجارب التحليلية لدى المشاركين، الى جانب اختبارات توضح أهمية القيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجية لمواجهة التحديات.



أما المحور الثاني المتعلق بالقيادة، فقد ركز على أهمية القيادة الاستراتيجية في التحول الرقمي في القطاع المالي، والنهج الذي يؤثر على الأداء والابتكار وثقافة المؤسسة والمساهمة في توليد الأفكار الابداعية.



وهنأ رئيس الموارد البشرية للمجموعة - زياد عبدالله العمر الموظفين على اجتيازهم البرنامج بنجاح، مؤكدا أهمية ان ينعكس على أدائهم ويصقل مهاراتهم في مجالات عملهم بما يعزز الإنتاجية ويسهل الإجراءات ويسهم في تصميم خدمات ومنتجات وتطوير آليات عمل تتناسب مع التغيير الدائم للصناعة المصرفية في ظل النمو المتسارع للتكنولوجيا.



وأضاف العمر أن «بيتك» يمضي قدما في مبادرات الابتكار والتحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب نخبا وكفاءات ومواهب قادرة على مواصلة التجديد والإبداع مع الحرص على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية وأدواتها من ذكاء اصطناعي وblock chain وغيرها للانتقال في البنك الى مستويات جديدة تعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا.



وأوضح العمر أن «بيتك» لا يدخر جهدا في الاستثمار في تطوير المواهب إيمانا بأهمية ذلك في تعزيز تجربة العميل عبر تنفيذ مبادرات تسهم في تلبية كافة تطلعات العملاء ضمن معايير عالية في الجودة والأمان، مبينا أن إثراء المعرفة لدى الموظفين واتباع نهج صنع القادة يعتبر ركيزة محورية في إرساء أسس متينة لنموذج نمو أكثر استدامة في المستقبل.



وأشار إلى أن «بيتك» يستثمر بموارده البشرية لأنهم الأصل الأهم في معادلة النجاح، وهم الحاضر والمستقبل، مبينا أن مواصلة التعليم والتدريب من أهم العناصر التي تسهم في المحافظة على ريادة «بيتك».



وشدد على أهمية أن ينقل كل مدير اجتاز البرنامج التدريبي، الخبرات والمكتسبات العلمية التي تم تحصيلها الى فريق عمله، لافتا الى أهمية ذلك في تحسين بيئة العمل عبر نقل المعرفة بما يصب في مصلحة العمل.



وقد حرص «بيتك» على المشاركة في برنامج «هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية» منذ عام 2011، حيث وصل العدد الإجمالي للمبتعثين إلى أكثر من 86 موظفا، وهو العدد الأكبر على مستوى القطاع المصرفي، الأمر الذي يؤكد ريادة البنك في الاستثمار بموظفيه.