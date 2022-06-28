أشاد اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن (2019 - 2021) في كلمة له خلال البرنامج الوثائقي بالدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الكويت، مؤكدا على العلاقة القوية التي تربط المملكة المتحدة والاتحاد.



وقال انه قد سبق ان التقى بمحافظ بنك الكويت المركزي وتباحثا حول العملات الرقمية، مشيرا إلى أن لدى الكويت عددا من البنوك في لندن، متمنيا مواصلة الحفاظ على هذه العلاقة الطيبة والمتينة بين الجانبين.



وأوضح أنه سبق ان التقى بأعضاء اتحاد مصارف الكويت خلال زيارته للكويت في فبراير 2020، وتم التأكيد حينها على مواصلة العلاقة القوية بين الطرفين مستقبلا من خلال تبادل الآراء والأفكار والخبرات.