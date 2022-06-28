أعلنت الناطق الرسمي باسم بنك الائتمان حباري الخشتي، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات البنك بتقنية الذكاء الاصطناعي بلغ 3333 مواطنا، لافتة إلى أن البنك يقدم 3 خدمات بتقنية الذكاء الاصطناعي وهي: القرض العقاري وقرض الزواج ومنح الإعاقة.

وأوضحت الخشتي أن خدمات البنك المقدمة بتقنية الذكاء الاصطناعي لا تتطلب حضورا شخصيا من المواطنين لأي فرع من فروع البنك ولا تتطلب إحضار مستندات من جهات الدولة المختلفة، كما أنها تتم من دون تدخل بشري من قبل موظفي البنك وتنجز خلال دقائق معدودة، مضيفة أن البنك يعمل بشكل دائم ومستمر في تطوير خدماته وتقديمها لكل المواطنين بالجودة والكفاءة نفسيهما على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحقيقا للحوكمة المؤسسية.