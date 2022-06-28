أحمد مغربي



كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» ان شركة نفط الكويت وقعت 12 عقدا بقيمة 92.5 مليون دينار خلال شهر مايو الماضي، وذلك لتنفيذ حزمة ضخمة من المشاريع خلال العام الحالي وبعضها يمتد للأعوام المقبلة.



وأظهرت البيانات أن اكبر العقود كان من نصيب شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بقيمة 36.6 مليون دينار لتنفيذ عقد خدمات صيانة وإصلاح خطوط الأنابيب للغاز، تلته 3 عقود بقيمة 31 مليون دينار مع شركات محلية لاستئجار سيارات مختلفة الأحجام.



وقالت ان الشركة وقعت عقدا آخر بقيمة 14.4 مليون دينار لتنفيذ خدمات التفتيش المتخصصة مع شركة ستورك للخدمات الميكانيكية والصيانة، ثم عقد بقيمة



5.3 ملايين دينار لتنفيذ عملية صيانة للطرق في مدينة الأحمدي.



اما العقود الأخرى فتراوحت قيمتها بين أقل من مليون دينار و4 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع خدماتية.