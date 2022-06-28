نظام تصاريح السفر الإلكترونية جزء مهم من الانتقال إلى حدود رقمية بشكل كامل بحلول نهاية العام 2025



أسامة دياب



أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية (ETA) اعتبارا من العام 2023 مما يعني أن مواطني هذه الدول لن يحتاجوا إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز الأمن في بريطانيا وتحسين اجراءات الحدود وسيسهل على الزائرين من منطقة الخليج لزيارة المملكة المتحدة للدواعي التجارية أو السياحة.



وأوضحت في بيان أصدرته السفارة البريطانية في البلاد، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن مواطني الكويت ودول الخليج الخمس الأخرى (قطر، الإمارات العربية المتحدة، عمان، المملكة العربية السعودية، والبحرين) ومن خلال الانتقال إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية سيصبحون معفين من شرط التأشيرة، مما يعني أنهم لن يحتاجوا إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة.



وتابعت: سيعزز نظام تصاريح السفر الالكترونية من قدرة الحكومة على التدقيق على المسافرين ومنع الافراد الذين يشكلون تهديدا للمملكة المتحدة من خلال ضمان حصول كل شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة (باستثناء المواطنين البريطانيين والايرلنديين) على إذن مسبق للقيام بذلك.



وأوضحت أن نظام تصاريح السفر الالكترونية يعد جزءا مهما لانتقال حكومة المملكة المتحدة إلى حدود رقمية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، حيث سينطبق ذلك على نطاق واسع على الركاب الذين يزورون المملكة المتحدة أو يمرون عبرها ممن لا يحتاجون حاليا إلى تأشيرة للزيارات قصيرة المدى أو من لا يحملون تأشيرة للمملكة المتحدة حاليا.



وعن طريقة التقديم قالت إنها ستكون ميسرة وستعمل كتدبير أمني إضافي يسمح للحكومة بوقف التهديدات المترتبة من الدخول للمملكة المتحدة، بينما تقوم بمنح الأفراد تأكيدات أكثر خلال وقت مبكر فيما يتعلق بالسماح لهم بالسفر الى المملكة المتحدة. وعند اصدار تصريح السفر الالكتروني، سيكون التصريح صالحا لرحلات متعددة على مدار فترة ممتدة.



وفي هذا الصدد قالت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل: «تعني هذه الخطوة أن دول الخليج ستكون ضمن الدول الأوائل في العالم للاستفادة من نظام تصاريح السفر الإلكترونية والسفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة».



«إن أولوياتنا الأولى هي ضمان أمن حدود المملكة المتحدة، فمن خلال اطلاق نظام تصاريح السفر الالكترونية يمكننا ضمان أن كل من يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة يحمل تصريحا للقيام بذلك قبل السفر وقيامنا برفض من يمثلون تهديدا في هذا الشأن».



وقبل تقديم نظام تصاريح السفر الالكترونية في عام 2023، سيتمكن المسافرون من منطقة الخليج من الاستمرار في استخدام نظام الاعفاء الالكتروني من التأشيرة الذي يسمح للأفراد بإكمال طلب الاعفاء عبر شبكة الانترنت لكل زيارة يقومون بها إلى المملكة المتحدة.



وبدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى الكويت، بليندا لويس: يعد الغاء شرط التأشيرة للمواطنين الكويتيين الذين يقومون بزيارات قصيرة المدى إلى المملكة المتحدة خلال العام المقبل خبرا رائعا. إنه سيقرب بين بلدينا أكثر، مما يعكس روابط الصداقة والتجارة والتعاون الطويلة بيننا عبر مجموعة واسعة من المجالات. مع وجود العديد من الرحلات المباشرة بين الكويت والمملكة المتحدة، بما في ذلك مسار الخطوط الجوية الكويتية الجديد إلى مانشستر، سيكون من الأسهل من أي وقت مضى البقاء على اتصال والاستمتاع بأفضل ما يقدمه البلدان».