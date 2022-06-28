نظم بنك بوبيان بالتعاون مع فريق Mindwell ندوة خاصة عن «الاضطراب النفسي وأعراضه» بمشاركة مجموعة مميزة من الأطباء والإخصائيين النفسيين وذلك في إطار حرص البنك على التوعية بالصحة النفسية التي يمكن ان تؤثر في الحياة اليومية للإنسان.



وجاءت هذه الندوة ضمن الحملة التي أطلقها البنك مؤخرا «عليك ان تتكلم وعلينا ان نتقبل» بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي في المحافظة على صحة أفراده وسلامتهم الجسدية ولاسيما في ضوء النتائج السلبية التي تزال مستمرة نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها على جميع أفراد المجتمع.



وشارك في الندوة التي أقيمت في حديقة الشهيد كل من استشاري طب نفسي د.محمد السويدان، ورئيس قسم علم النفس العصبي الإكلينيكي د.عبدالله حبيب ورئيسة قسم علم النفس الإرشادي د.سارة السيد.



وتم خلال الندوة التطرق للعديد من الموضوعات والإجابة على الكثير من أسئلة العملاء لاسيما مع ازدياد الضغوطات النفسية التي أصبح معظم الناس يعانون منها بشكل يومي حيث إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، «يعاني ما يقارب 50% من الناس من مرض نفسي في مرحلة ما من حياتهم». وساهمت إجابات المختصين من الأطباء النفسيين خلال الندوة على تعريف المجتمع بأهمية الصحة النفسية للأفراد والمجتمع باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الصحة العامة وتعزيز الوعي بكيفية التغلب على المشكلات النفسية والضغوط المصاحبة لها والتعامل معها بالصورة العلمية السليمة والمساعدة في التعرف على طرق طلب المساعدة من المختصين.