أكدت مكتبة الكويت الوطنية دعمها واهتمامها بتوجيه الشباب الخريجين من طلبة وطالبات الثانوية العامة لاختيار التخصصات المناسبة وفق ميولهم وطموحاتهم وحاجة سوق العمل لهم.



وقال مدير ادارة التراث العربي بالمكتبة وائل الرومي في تصريح صحافي على هامش افتتاح معرض لخريجي الثانوية العامة (التخصصات الأكاديمية) الذي نظمته بمشاركة عدد من جمعيات النفع العام المعنية بسوق العمل، إن المكتبة الوطنية تحرص على دعم وتشجيع الكفاءات الوطنية خاصة فئة الشباب.



وأضاف الرومي أن المعرض يحتوي على كتب إرشادية وتخصصية يستطيع الطالب من خلالها الاطلاع على الخبرات السابقة ومعرفة حاجات سوق العمل، لافتا الى أن لهذه المعارض دورا إيجابيا ومساندا لمؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفعالة.



وذكر أن المعرض الذي انطلقت فعالياته اليوم يستمر ثلاثة أيام من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة مساء.